Im August wird der berühmte pinke Bus erstmals durch Graz kurven: Wie bereits berichtet, wird das beliebte VOX-Format "Shopping Queen" erstmals in der Stadt gedreht.

Seit Ende April konnten sich "offene, kommunikative Menschen, die Lust am Shoppen haben" ab 18 Jahren für die Sendung bewerben. "Der Andrang war laut unserer externen Castingagentur sehr groß", heißt es von Katrin Bechtoldt von der RTL-Gruppe, zu der auch VOX zählt: "Es ist aber auch unser erster Dreh in Graz."

Bei der Show treten jeweils fünf Kandidatinnen (und manchmal auch Kandidaten) aus einer Stadt gegeneinander an, sie haben jeweils 500 Euro Budget und vier Stunden Zeit, um ein Outfit zu einem vorgegebenen Motto zu shoppen. Danach werden die Outfits am Laufsteg vorgeführt und die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig. Am Ende der Woche geht es noch zum Finale nach Hamburg, wo Stardesigner Guido Maria Kretschmer die Shopping-Leistungen bewertet und den Hauptpreis (1000 Euro) vergibt.

Wann und wo genau in Graz gedreht wird, will der Sender geheim halten, bekannt ist nur, dass die Dreharbeiten in der zweiten Augusthälfte stattfinden. Der Ausstrahlungstermin steht aktuell ebenfalls noch nicht fest. Streng geheim sind außerdem nach wie vor die Kandidatinnen, die selbst aber schon über ihre Teilnahme informiert sein müssten. In welchen Shops die Grazerinnen dann einkaufen? Erraten, auch das wird nicht bekannt gegeben: „Die Kandidatinnen haben hier freie Wahl (außer in den Geschäften, in denen wir keine Drehgenehmigung erhalten).“ Das am besten gehütete Geheimnis aber ist freilich das Motto: „Das erfahren die Kandidatinnen wirklich erst am ersten Drehtag.“