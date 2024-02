Seit im April letzten Jahres bekannt wurde, dass der berühmte pinke Bus von „Shopping Queen“ – in der VOX-Kultshow mit Stardesigner Guido Maria Kretschmer kaufen und stylen sich jeweils fünf Kandidatinnen aus einer Stadt fünf Tage lang um die Wette – erstmals durch Graz kurven wird, stieg die Spannung. Wer ist dabei, wo wird eingekauft, welche Friseure und Stylisten werden eine wichtige Rolle spielen? Und, ganz wichtig, was ist das Motto, mit dem die Kandidatinnen immer am Anfang der Woche überrascht werden? Der Andrang sei jedenfalls laut der externen Castingagentur sehr groß gewesen, verriet man seitens der RTL-Gruppe, zu der auch VOX zählt, gegenüber der Kleinen Zeitung. Damit habe man aber gerechnet: „Es ist ja unser erster Dreh in Graz.“

Fünf Paare treten bei der Graz-Premiere an

Ende August fand dann der Dreh statt, nun gibt es auch endlich einen Ausstrahlungstermin und erste Bilder und die Namen der Kandidatinnen. Zu sehen werden die fünf Folgen ab 12. Februar um 15 Uhr auf VOX sein – in der Valentinstagswoche. Dazu passt auch das Motto, das diesmal ein ganz besonderes ist: In der Woche der Liebe heißt es „Same same but different – Baut einen unterschiedlichen Look mit einem gleichen Teil!“. Die Teilnehmer sind diesmal also fünf Paare, die am Ende der Woche bei Kretschmer in Hamburg erfahren, wer Shopping Queen und Shopping King von Graz werden soll. Viktoria und Florian, Tamara und Harald, Lisa und Dominic, Charlotte und Thomas sowie Christina und Alexander kämpfen um den Titel – und wohl auch mit dem gar nicht so einfachen Motto.

Die ersten Fotos von Shopping Queen in Graz

Wer am Ende gewinnt, steht natürlich längst fest, wird aber derweil noch streng geheim gehalten. Ebenso wie die Auswahl der Geschäfte und Salons, die – in Absprache mit der Produktionsfirma – den Kandidatinnen und Kandidaten überlassen ist. Hier lassen auch die Fotos bislang wenig erkennen, offenbar dabei waren aber die Friseursalons Intercoiffeur Mayer und Dieter Ferschinger – er hat zumindest Ende August ein Bild gepostet, das ein Kamerateam im Salon zeigte ...