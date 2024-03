Es sind offenbar Tage des Umbruchs in der Grazer Sporgasse: Gleich mehrere Geschäftsflächen sind leer oder stehen kurz vor einem Abschied. Im Fall der Sporgasse 20 ist es gar ein Adieu nach immerhin 33 Jahren: Die Betreiber der Modeboutique Eleni schließen mit Ende ihr Geschäft und danken allen Kunden für „Ihre Treue und Ihr Wohlwollen in all diesen Jahren“. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger möge sich melden.