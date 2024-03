Schneller als Arnold Schwarzenegger „I‘ll be back“ sagen kann, kehrt das Restaurant an „seinem“ Thalersee zurück: Schon am morgigen Donnerstag öffnet es wieder unter dem Namen „Thaler See Garten“. Als neue Pächter fungiert die sogenannte Kraft-Moments-Gruppe rund um Florian Bollen, „der unter anderem in Wien den Gleis//Garten in der früheren Remise Wien-Meidling erfolgreich betreibt“, weiß Michael Krainer, Geschäftsführer beim Restaurant-Eigentümer Holding Graz. Zu diesem Team gehören neben Gastronomen, die etwa in London fünf Standorte betreiben, auch frühere Mitarbeiter des einst legendären Thalersee-Restaurants noch vor dem Neubau.