Mit Schulbeginn am 9. September gilt für die Grazer Freibäder traditionell Badeschluss. Ebenso Tradition hat es, dass sich gegen Ferienende viele Menschen melden, die sich eine Verlängerung in den September hinein wünschen – gerade jetzt, wo es für den Spätsommer noch ungewöhnlich heiß ist. Ganz besonders im Margaretenbad, wo im Vorjahr schon eine Initiative für ein „Herbstbad“ gestartet wurde. „Im vorigen Jahr hätte es nach Saisonschluss 2023 am 10. September bis Monatsende noch elf Badetage mit mehr als 25 Grad Celsius gegeben“, sagt Claudia Beiser von der Grätzlinitiative.