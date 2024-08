Dem Badetag im Grazer Ragnitzbad kann man am Montag (26. August) einen launigen Konzertabend folgen lassen. Das Grazer Orpheum funktioniert an diesem Tag das beliebte Freibad im Grazer Osten kurzerhand zur Außenstelle um. 5/8erl in Ehr‘n spielen ab 18 Uhr im Bad auf. Passend zum abendlichen Termin haben sie natürlich ihren Hit „Badeschluss“ im Gepäck.

Fein für alle, die Badespaß und Musikgenuss gern verbinden, aber am Ende der Urlaubssaison kein üppig gefülltes Geldbörsel haben: Eine Konzertkarte muss man für Montag nicht extra kaufen. Mit der Eintrittskarte für das Bad ist man auch beim Konzert mit dabei.

Nach dem musikalischen „Badeschluss“ am Montag geht es am Dienstag mit dem Badebetrieb weiter, wie die neuen Pächter des Bades Markus „Maui“ Leskovar und Oliver Lederer versichern. Traditionell sperren die Grazer Freibäder ja mit Ende der Sommerferien zu. Spielt das Wetter mit, wird man aber auch nach Schulbeginn noch im Ragnitzbad untertauchen können, stellen die neuen Pächter in Aussicht.