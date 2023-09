Es lag nicht nur an den sommerlichen Temperaturen, dass sich im Grazer Ragnitzbad auch nach Saisonschluss noch alles ums Planschen und die Jause für Zwischendurch drehte. Sondern auch am Umstand, dass die bisherige Pächterin Barbara Zinkl, seit 2014 in der Ragnitz mit ihren Gästen auf einer Wellenlänge, in Pension ging. Nun aber stehen die Nachfolger fest – zwei Gastronomen mit Hang zum Freischwimmen und einer Affinität zum Bad: Markus "Maui" Leskovar und Oliver Lederer, beide rund um den Lendplatz aktiv. Ersterer schupft die Tapasbar "El Pincho" und war beim Citypeach genauso aktiv wie im Circus Wonderlend, Lederer tischt "Im Glaserl am Lend" auf.