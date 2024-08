Die mobile Sozialarbeit ist neben Notunterkünften und Tageszentren ein wichtiger Puzzlestein in der Versorgung von Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind. In Graz gebe es aber noch viel Verbesserungsbedarf, konstatiert ein Streetworker.

Ein Lager direkt vor der H&M-Filiale am Hauptplatz. Ein anderes in einem Wartehäuschen mitten am Jakominiplatz. Ein Matratzenlager an der Endhaltestelle in Mariatrost. Eine lebensgefährliche Brandattacke auf einen Mann am Lendplatz. Im Morgengrauen Schlafsäcke auf den Bänken im Stadtpark. Das Thema Obdachlosigkeit ist vor allem in den letzten Jahren in Graz in der Öffentlichkeit angekommen und sorgt für Reaktionen von Betroffenheit und Ohnmacht bis hin zu Empörung oder sogar Ekel.