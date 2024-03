Die Geschichte war schon lange reif für eine Verfilmung: Obdachlose Menschen, die im Laufe eines Fußballturniers plötzlich als Sportstars gefeiert werden und generell durch den Sport wieder Anschluss an ein geregeltes Leben finden sollen. Jetzt heißt es wirklich „Film ab“: Am 29. März feiert „The Beautiful Game“ Premiere auf Netflix, inspiriert vom echten „Homeless Wordlcup“, mit internationalen Stars in den Hauptrollen. Allen voran Bill Nighy („Der Fluch der Karibik“, „Tatsächlich ... Liebe“) und Michael Ward („Blue Story“). Und das beste aus heimischer Sicht: Die Geschichte nahm ihren Anfang in Graz vor 21 Jahren.