„Man fragt sich schon: Schaffe ich das alleine?“ Ulrike Kainzer sitzt am Esstisch, ein Wasserglas steht vor ihr. Sie ist Mutter von fünf Kindern, das älteste ist einem Krebsleiden erlegen. Vor einem Jahr hat sie ihrem gewalttätigen Ehemann den Rücken gekehrt und hat mit ihren vier Kindern im Alter zwischen sechs und 15 Jahren im Haus Rosalie Unterkunft gesucht. Der Esstisch, an dem sie nun sitzt und ihre Geschichte erzählt, ist ihrer. Er steht in ihrer Küche, in ihrer Wohnung, in ihren eigenen vier Wänden. Und sie sagt, mit einem Lächeln im Gesicht: „Hier fühle ich mich sicher.“