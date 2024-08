Neulich, in Venedig, saß ich am Frühstückstisch und beobachtete, wie unsere Grazer Reisegruppe beinah den ganzen Speiseraum der kleinen Pension einnahm. Ein ordentliches Stück Graz in der Serenissima – nicht die der Krimi-Autorin Donna Leon, sondern des Bürgermeisters Riccardo Selvatico, der die erste „Esposizione artistica“ 1895 ins Leben rief. Wir waren da, um unter der Expertenführung des katholischen Priesters, Hochschulseelsorgers und Kunstkurators Alois Kölbl die Biennale zu besuchen.