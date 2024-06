Gestern Abend zur späten Stunde, als ich durch den langen klammen Schloßbergstollen zum Berglift gelaufen und mit dem rechten Aufzug in musikalischer Begleitung von Brian Eno nach oben gefahren bin, fand ich eine kleine Ansammlung von Polizisten neben dem Uhrturm vor. Abends wird das eiserne Tor am Durchgang zur Marmortreppe zugesperrt; hinter den Gitterstäben stand ein leicht verzweifeltes Ehepaar wie im Hausarrest. Aber vielleicht war es ja kein Ehepaar, vielleicht waren es zwei romantische Geister, die sich in späteren Jahren wie durch ein Wunder gefunden haben – ihre Kinder schon groß und die Haut nicht mehr glatt, aber im Inneren voneinander genauso aufgewühlt wie in frühen Tagen – vielleicht hatten sie sich im Rosengarten auf einer der Bänke zurückgezogen und die Rufe des schlüsselbundschwingenden Wärters nicht gehört?