Ich habe die Ecke sofort wiedererkannt: direkt neben der Kunsthochschule Cooper Union, auf der Lafayette Street in Downtown Manhattan. Auf der anderen Straßenseite gab es lange Zeit einen großen Parkplatz; am Rande dieses Parkplatzes, zusammengebastelt zu einer bunten Bricolage im öffentlichen Raum, versammeln sich weggeworfene Stofftiere und Klamotten, Hausrat, ein exzentrisch verformter Regenschirm und abmontierte Autoteile zu einem spielerischen, äußerst merkwürdigen Gebilde. Es handelt sich um ein Werk des verstorbenen afroamerikanischen Künstlers Curtis Cuffie, eine von vielen ephemeren Assemblagen, die er in den achtziger und neunziger Jahren in den Straßen von Downtown New York geschaffen hat.