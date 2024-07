Ein Pkw ist in der Nacht auf Sonntag gegen 3 Uhr auf der A2 bei der Rampe zur A9 in Brand geraten. Die Lenkerin des Fahrzeugs hatte sich glücklicherweise rechtzeitig in Sicherheit bringen können, „sodass wir sofort mit schwerem Atemschutz mit der Brandbekämpfung beginnen konnten“, schreibt die zum Einsatz alarmierte Freiwillige Feuerwehr Unterpremstätten im Bericht.

Als man eintraf, stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Was das Feuer ausgelöst hat, ist unbekannt. Die Feuerwehr konnte ihre Einsatzbereitschaft rund anderthalb Stunden später wieder herstellen.