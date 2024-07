Um 20.58 Uhr wurden die FF Obergralla und Kaindorf an der Sulm am Mittwoch zu einem Einsatz auf der A 9, Phyrnautobahn, in Fahrtrichtung Norden alarmiert. Ein Fahrzeuglenker dürfte mit seinem Pkw bei Leibnitz auf die Autobahn aufgefahren sein, als er bemerkte, dass Rauch aus dem Motorraum austrat.

Daraufhin stellte er sein Fahrzeug am Pannenstreifen ab und öffnete den Motorraum, der bereits in Brand stand. Ein vorbeifahrender Lkw-Lenker blieb ebenso stehen und half dem Mann, die Flammen mit Feuerlöschern zu löschen. Als die 32 Feuerwehrleute an Ort und Stelle eintrafen, war der Brand großteils gelöscht.

Laut Angaben der Polizei dürfte ein Dämmstoff im Bereich des Fahrzeugmotors den Brand verursacht haben. Verletzt wurde niemand. Nachdem der Pkw von einem Abschleppunternehmen abgeholt worden war, konnten die Feuerwehrkräfte nach rund eineinhalb Stunden wieder in ihre Rüsthäuser einrücken.