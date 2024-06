Gegen 10 Uhr wurden am Donnerstag die Freiwilligen Feuerwehren Spielfeld, Straß, Vogau und Gersdorf zu einem Fahrzeugbrand auf der A 9, Phyrnautobahn, alarmiert. In Fahrtrichtung Graz fing der Pkw einer Slowenin aus bislang ungeklärter Ursache kurz nach der Auffahrt Spielfeld, im Bereich Gersdorf an der Mur, Feuer. Die Lenkerin blieb dabei unverletzt.

Aufgrund der derzeitigen Baustellensituation, im Zuge derer die Autobahnauffahrt Spielfeld gesperrt ist, gestaltete sich die Anfahrt der Einsatzkräfte schwierig. So musste die Feuerwehr Spielfeld bei Šentilj, Slowenien, auf die Autobahn auffahren, um zum Unfallort zu gelangen.

Dort konnten die 20 Feuerwehrleute den Brand unter Zuhilfenahme von Atemschutz und Löschschaum rasch unter Kontrolle bringen. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet. Die Autobahn blieb währenddessen einspurig befahrbar.