Am Freitagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Mooskirchen zu einem Fahrzeugbrand alarmiert. In einem Wirtschaftsgebäude war ein Traktor in Brand geraten. Das Feuer beschränkte sich auf die Landmaschine und griff glücklicherweise nicht auf das Holzgebäude über, berichtet ABI Josef Pirstinger, Kommandant der FF Mooskirchen.

Dies ist wohl auch dem Umstand zu verdanken, dass der Nachbar des Landwirts noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr versuchte, den Brand mit einem Gartenschlauch zu löschen. Die 16 ausgerückten Kameradinnen und Kameraden konnten den Brand schließlich löschen. Als Brandursache wird ein Kabelbrand vermutet.

Erst im Jänner war die Freiwillige Feuerwehr Steinberg bei Ligist zu einem spektakulären Brand eines Traktors in einem Waldstück gerufen worden.