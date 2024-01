Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Ligist und Steinberg wurden von der Landeszentrale Steiermark zu einem außergewöhnlichen Brandeinsatz gerufen. In einem Waldstück war ein Traktor in Flammen aufgegangen. Als die Feuerwehren am Einsatzort eintrafen, stand die Zugmaschine bereits im Vollbrand.

Die Feuerwehren Ligist und Steinberg rückten zu dem Traktorbrand aus © Ff Ligist

Die Helfer starteten sofort die Löscharbeiten, mit Schaumrohr und unter schwerem Atemschutz konnte der Traktor schließlich gelöscht werden. Auch das Tanklöschfahrzeug der FF Krottendorf wurde zur Sicherheit nachalarmiert, damit gegebenenfalls Löschwasser zum Einsatzort gebracht werden konnte.

Das Feuer wurde aber rasch unter Kontrolle gebracht. Laut Feuerwehr bestand auch keine Gefahr, dass die Flammen auf den Wald übergreifen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.