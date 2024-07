Glück im Unglück hatte eine Familie bei einem Fahrzeugbrand am Freitag in Neuberg. Das junge Paar aus Wien war mit einem kleinen Kind im Ortsteil Altenberg unterwegs, als das Fahrzeug plötzlich stark zu rauchen begann. „Als wir kamen, stand das das Auto bereits in Vollbrand. Die Personen hatten sich mit persönlichen Gegenständen außerhalb des Gefahrenbereichs bringen können“, heißt es bei der Feuerwehr Altenberg an der Rax.