Dass Autolenker schon in den vergangenen Tagen nicht mehr vom Glacis kommend in die Grazer Leonhardstraße abbiegen durften, war bloß ein kleiner Vorgeschmack auf das, was nun kommt – und von Autolenkern gleichermaßen Geduld und Flexibilität erfordert wie von Öffi-Gästen: Denn ab 8. Juli rollt die Großbaustelle im Bereich Leonhardstraße/Maiffredygasse vom Stapel. Vordergründig erneuert man die Schienen für die Trams, tatsächlich aber werden die Arbeiten im Herbst mit gravierenden Neuerungen im Verkehrsraum enden: So sollen die Straßenbahnlinien künftig schneller, jedenfalls aber eher laut Fahrplan unterwegs sein, ohne sich ständig hinter Pkw einreihen zu müssen. Zu diesem Zweck dürfen Autolenker künftig nicht mehr vom Glacis/Kaiser-Josef-Markt kommend in die Maiffredygasse fahren. Außerdem ist das Linksabbiegen fortan untersagt, sowohl in der Leonhardstraße in Richtung Lessingstraße als auch von der Schillerstraße kommend ist die Leonhardstraße hinein.

Genau dafür sollen eben jene Bauarbeiten sorgen, die ab 8. Juli etwa mit einer Totalsperre der Maiffredygasse starten. Was das für Öffi-Gäste heißt? Der Ersatzverkehr für die Tramlinien 1 und 7 wird über die Glacisstraße, Elisabethstraße und Merangasse bis zur Leonhardstraße geführt. Die Ersatzbusse E1 sowie E7 werden am Jakominiplatz starten und über die Umleitungsstrecke nach Mariatrost bzw. zum LKH fahren. Auch die Nachtbuslinie N7 wird umgeleitet.

Elisabethstraße? Richtig, diese wird ja selbst seit Wochen auf den Kopf gestellt, um dort unter anderem eigene Busspuren zu installieren. Dass nun in unmittelbarer Nähe weitere Grabungen stattfinden und Ersatzbusse ausgerechnet über die Elisabethstraße geführt werden, sorgte in Graz schon vorab für hitzige (politische) Debatten.

Neutorgasse ab 8. Juli wieder geöffnet

Die Neutorgasse ist ab Montagfrüh indes wieder für den Verkehr geöffnet. Nach mehr als eineinhalb Jahren Baustelle – hauptsächlich wurden die Schienen für die Innenstadtentlastungs-Strecke verlegt, aber auch sämtliche Leitungen unter der Straße erneuert – kann man mit Ferienbeginn die Straße wieder per Pkw, Fahrrad und zu Fuß befahren und begehen. Der Kfz-Verkehr wird bis September 2025 nur als Einbahn von Nord nach Süd, danach in beide Richtungen, geführt. Die Regionalbusse fahren bis September 2025 (danach beginnt der Probebetrieb der neuen Bim-Linien) fünf provisorische Haltepositionen in der Neutorgasse an. Den Normalbetrieb mit Fahrgästen nehmen die neuen Bim-Linien mit Ende November 2025 auf.