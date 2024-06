Zum dritten Mal in Folge findet am Freitag in Graz das Klimafestival „clim@“ statt. An vier Standorten rund um den Mariahilferplatz warten spannende Diskussionen, Radchecks, ein Flohmarkt sowie ein Sommerkino auf die Gäste. Auf der Klimaschutzmesse haben zudem 15 NGOs das Wort. Wer einfach nur entspannen möchte, kann es sich aber auch in der grünen Oase gemütlich machen. Der Eintritt ist frei.