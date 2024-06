Eine Dusche von oben blieb heuer ganz entgegen der beinahe schon langjährigen Tradition beim USI-Fest aus. Nass kamen die Teilnehmenden im Ziel trotzdem an. Denn entlang der Strecke wartete eine Abkühlung in Form einer Wasserkanone auf die Läuferinnen und Läufer. Denn das Wetter zeichnete sich in diesem Jahr mit mehr als 30 Grad und Sonnenschein aus und sorgte schon vor dem Start für rote Köpfe. 500 Staffeln mit rund 2000 Läuferinnen und Läufer stellten sich dem 39. Kleeblattlauf.