Die Abbrucharbeiten, die auf den Brand in der leerstehenden Grazer Rösselmühle folgen mussten, sind fast abgeschlossen. Nun folgt der erste Schritt in die Zukunft des Geländes, das zu einem neuen Stadtquartier mit gemischter Nutzung entwickelt werden soll. Aus einer Ausschreibung der Stadt Graz ging das Team von Kleboth und Dollnig als Bestbieter hervor. In enger Abstimmung mit den Eigentümerinnen und der Stadt soll das Büro mit Sitz in Linz, Innsbruck und Wien bis Ende des Jahres einen klimaorientierten städtebaulichen Rahmenplan entwickeln, der öffentliche Parkflächen, einen Nutzungsmix der bebauten Gebiete und ein Verkehrskonzept beinhaltet.