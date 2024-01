„Mehl Gries Beton - die Rösselmühle im Gespräch“: Unter diesem Titel wird am Donnerstag am Grazer Griesplatz eine Ausstellung eröffnet, die sich mit dem Industriedenkmal befasst, das zuletzt eine Brandstiftung erlebte und nun abgetragen werden soll, befasst. Studierende am Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie haben mit der Spurensuche schon vor dem Brand begonnen. Die 22 Schautafeln sind bis 3. Februar am Griesplatz, dann vom 6. Februar bis 1. März im Volkskundemuseum Graz und später an der Uni Graz und am Eisernen Tor zu sehen.