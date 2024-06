Der Schultrakt, in dem vier Klassen von Volksschülern letzte Woche noch unterrichtet werden, ist nicht mehr zu retten: „Das statische Gutachten hat ergeben, dass der Trakt nur noch abgerissen werden kann“, sagt Hannes Kogler, der Bürgermeister von St. Radegund bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung). Das 50 Jahre alte Schulgebäude ist zwar erst vor rund zehn Jahren saniert worden, das Problem war aber das Fundament: „Damals wurde es mit Pfählen errichtet, der Hang wurde jetzt von den Wassermassen komplett unterspült und rutscht nun weg“, so Kogler. Während der Turnsaaltrakt erhalten bleiben kann, bleibt also nichts als ein Abriss des Schultrakts. Langfristig gibt es wohl keine Alternative zu einem Neubau.