Auch in Graz und Umgebung laufen vielerorts am Montag die Aufräumarbeiten nach den Unwettern auf Hochtouren. Zudem sind viele Sperren nach wie vor aufrecht – gerade rund um den Schöckl: So vermeldet die Holding Graz, dass zumindest am Montag die Rodelbahn „Hexenexpress“ sowie die Downhillstrecken für Mountainbiker geschlossen bleiben. Auch am Fuße des Schöckls hallen die Ereignisse des Wochenendes noch nach: „Bitte derzeit kein Wasser direkt aus der Ortswasserleitung trinken!“, heißt es auf der Homepage der Gemeinde St. Radegund. Nach den starken Niederschlägen könne es zu Verunreinigungen kommen. Damit nicht genug: In St. Radegund bleibt am heutigen Montag die Volksschule „aufgrund der Hangrutschung“ behördlich gesperrt, der Unterricht fällt aus.

Auch in Graz gibt es vielfach kaum Verschnaufpausen – gerade in Andritz und in der Ragnitz. Weil die Radegunder Straße teilweise vermurt und auch unterspült worden war, musste sie behördlich gesperrt werden. Also kann die Grazer Buslinie 41 die Strecke ab der Haltestelle „Neustift“ bis zur Haltestelle „Dürrgrabenweg“ nicht befahren – zum Teil kann der Betrieb mithilfe der Ersatzlinie 41E aufrechterhalten werden.