Bierbaum an der Safen (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) hat es am gestrigen Sonntag schwer getroffen. Die Safen hat den Ort nahe Fürstenfeld überschwemmt, auch das Feuerwehrhaus war vom Hochwasser betroffen. Die Bilder zeigen es: großflächige Überschwemmungen, enorme Wassermassen. Die Böden sind in weiten Teilen der Steiermark mittlerweile gesättigt, können kein Wasser mehr aufnehmen.

„Aus diesem Grund müssen wir den heutigen Tag noch sehr genau beobachten, denn in den betroffenen Regionen können auch schon ‚normale‘ Gewitter für große Probleme sorgen“, heißt es vom Geosphere-Meterologen Christian Pehsl gegenüber der Kleinen Zeitung am Montagmorgen. Aufgrund des Regens der letzten Wochen gibt es einen Niederschlagsüberschuss fast in der gesamten Steiermark. Beispielhaft die Messstelle in St. Radegund. Die Durchschnittsmenge für den Mai liegt laut Geosphere bei rund 105 Liter pro Quadratmeter. „Im Mai hatten wir an dieser Messstelle aber 309 Liter pro Quadratmeter“, so der Meterologe. Das bedeutet, im Mai mussten die Böden die rund dreifache Menge aufnehmen. „Und auch jetzt, mit dem Niederschlag vom Wochenden, haben wir schon wieder mehr als 100 Liter pro Quadratmeter.“

Kaltfront sollte Beruhigung bringen

In der Nacht auf Sonntag zeigte sich das Wetter verhältnismäßig ruhig, seit den Morgenstunden gibt es aus südwestlicher Richtung vermehrt Schauertätigkeit. „Über den Tag gesehen kann es sogar etwas auflockern“, sagt Pehsl. Das sei aber nicht unbedingt positiv, denn so komme wieder Energie in das Wettersystem, Gewitter würden wahrscheinlicher. Wo genau es zu Niederschlägen kommen wird, ist kaum vorherzusagen. „Es ist die Natur der Sache bei solchen Gewitterzellen, dass sie zufällig entstehen.“

Gegen Abend sollte schön langsam eine Kaltfront die schwül-warme Luft ablösen und damit auch die Gewitterwahrscheinlichkeit zurückgehen. Es wird aber auch am Dienstag und Mittwoch unbeständig bleiben, auch Regenschauer sind möglich.

Aufräumarbeiten in Deutschfeistritz

In Deutschfeistritz, das Samstagabend durch eine Sturzflut überschwemmt wurde, waren am Sonntag die Aufräumarbeiten im Gange, eine Reportage aus dem Ort lesen Sie hier. Fünf Muren haben zudem die Phyrnautobahn verlegt und beschädigt, die A9 dürfte bis Ende dieser Woche in beiden Richtungen gesperrt bleiben. Einen Rückblick über die Geschehnisse vom Wochenende können Sie auch im Video bekommen:

Feuerwehr und Co. im Dauereinsatz

Die großen Niederschlagsmengen sorgten in der gesamten Steiermark für zahllose Einsätze von Feuerwehr, Polizei, Rettung und Co. Laut einer Mitteilung der Landesleitzentrale der Feuerwehr zählte man am Sonntag 217 Unwettereinsätze, 92 Mal wurden Auspump-Arbeiten geleistet.