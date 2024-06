Ob 30-jährliches, 100-jährliches oder 300-jährliches Hochwasser: Große Teile von Deutschfeistritz sind überflutet. Die Rede ist dabei aber nicht von der jüngsten Unwetterkatastrophe in der steirischen Gemeinde, sondern von einer Hochwassersimulation auf Hora. Das Kürzel steht für „Natural Hazard Overview and Risk Assesment Austria“ und eine interaktive Landkarte für Naturgefahren im Internet. Seit dem Frühjahr 2023 bietet Hora wirklichkeitsnahe, dreidimensionale Hochwassersimulationen für jede Adresse in Österreich – kostenlos.