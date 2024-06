Auch am Sonntagabend rissen die Unwettereinsätze im Bezirk nicht ab. Aufgrund der starken Regenfälle kam es auch im Bereich Fürstenfeld zu Überflutungen – besonders schwer getroffen wurde dabei die Ortschaft Bierbaum an der Safen. Das Wasser der Safen trat über das Flussbett und überflutete mehrere Keller, sogar das Feuerwehrhaus selbst war betroffen.

Auch an der Feistritz kam es im Raum Fürstenfeld zu weiteren Überschwemmungen. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz um Verklausungen an den Brücken und Wehranlagen aufgrund angeschwemmter Bäume zu entfernen.

Passant von Schlauchboot gerettet

Angespannt war die Hochwassersituation auch in Burgau. Denn ein Passant verlor mit seinem Schlauchboot die Kontrolle in den Wassermassen und musste von den Einsätzen gerettet werden. Von den Hochwassern wurde auch ein Landwirt in der Gemeinde auf seinem Betrieb eingeschlossen, wollte seine Landwirtschaft aber nicht verlassen und bei seinen Tieren bleiben. Die Feuerwehr versorgte ihn daher mit Lebensmitteln.

In Bierbaum entspannte sich die Lage im Laufe des späten Vormittags durch effektive Pumparbeiten der Einsatzkräfte. Indes wurde in Bad Blumau die Lage an der Safen kritischer. Ein Pferdestall wurde überschwemmt, die Tiere konnten gerettet und der Stall anschließend abgepumpt werden.

Unwetter im Pöllauer Tal

Die Unwetterfront traf auch das Pöllauer Tal. 12 Schadenslagen mussten die Einsatzkräfte bearbeiten. Straßen und Keller wurden geflutet und die Mannschaft musste zahlreiche Pump- und Reinigungsarbeiten sowie zur Bereitstellung von Sandsäcken ausrücken.

Auch das Pöllauer Tal war von dem Unwetter betroffen © FF Pöllau

St. Johann in der Haide von Hagelfront getroffen

Stark betroffen von der Unwetterfront wurde auch die Gemeinde St. Johann in der Haide. Zu mehreren Einsätzen gleichzeitig rückten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Unterlungitz aus – Straßen wurden beschädigt, Keller überflutet, ganze Äcker und Gärten zerstört. Die B 50 in St. Johann in der Haide in Richtung Markt Allhau wurde gesperrt, weil sie nicht mehr befahrbar ist. Außerdem ist der Bach im Ortsgebiet übergelaufen, wodurch sich einige Menschen in Lebensgefahr befanden und gerettet werden mussten.