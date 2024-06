Zerschmetterte Scheiben im Cockpit, eine schwer beschädigte Flugzeugnase. Glück im Unglück hatten die Passagiere einer AUA-Maschine, die am Sonntagnachmittag von Palma de Mallorca auf dem Weg nach Wien war. Der Flug #OS434 war im Anflug auf die Bundeshauptstadt in einen Hagelsturm geraten.

Als die Maschine vom Typ Airbus A320 gegen 17.30 Uhr über Hartberg flog, traf die Maschine genau auf eine Gewitter-Hagel-Zelle. Die Maschine mit 168 Passagieren, plus fünf Babys sowie sechs Crewmitgliedern - darunter zwei Piloten - an Bord wurden heftigst durchgeschüttelt und der Flieger wurde dabei schwer beschädigt. Die Piloten waren im Anschluss wortwörtlich im Blindflug unterwegs. Jedoch gelang es der erfahrenen Crew, die Maschine sicher in Wien/Schwechat zu landen.

Trotzdem setzten die Piloten einen Notruf ab. Was zur Folge hatte, dass Einsatzkräfte zum Rollfeld eilten. Doch den Piloten gelang eine sichere Landung. Das volle Ausmaß des Ereignisses bekamen die Passagiere erst beim Ausstieg zu sehen.

Piloten sahen Gewitterzelle nicht

Die AUA bestätigte den Vorfall gegenüber der Kleinen Zeitung: „Das Flugzeug geriet im Anflug auf Wien in eine Gewitterzelle, die für die Cockpit Crew laut deren Aussage auf dem Wetterradar nicht ersichtlich war. Nach aktuellem Stand wurden durch den Hagel die beiden vorderen Cockpitscheiben des Flugzeuges, die Flugzeugnase (Radom) sowieso manche Verkleidungen beschädigt. Aufgrund der Beschädigungen wurde der Notruf Mayday abgesetzt. Das Flugzeug konnte sicher am Flughafen Wien-Schwechat landen. Alle auf dem Flug befindlichen Passagiere blieben unverletzt. Das Team der Austrian Airlines Technik ist bereits mit der konkreten Schadenserhebung des betreffenden Flugzeugs betraut. Die Sicherheit unserer Fluggäste und unserer Crews hat für Austrian Airlines oberste Priorität“, so die Pressestelle.