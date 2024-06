Dramatische und lebensbedrohliche Szenen spielten sich am Samstagabend auch in Graz-Mariatrost ab, als die Wassermassen sintflutartig vom Himmel fielen. Das Firmengelände von Christian Gradwohls „Autoclinik“ in der Mariatrosterstraße in Fölling wurde durch die starken Regenfälle völlig überschwemmt. Beim Versuch, den Schaden noch etwas zu begrenzen, geschah es dann: „Meine Frau wäre fast in ein Rohr gezogen worden, die Wassermassen haben eine so starke Sogwirkung entwickelt, dass wir sie nur mit Müh und Not noch herausbekommen haben“, schildert er. Auch am Montag stand die Frau noch unter Schock und musste vom Kriseninterventionsteam betreut werden. „Wir haben ein Wahnsinnsglück gehabt“, sagt Gradwohl – finanziell könnte sein Reparatur- und Servicebetrieb allerdings nun vor dem Aus stehen. „69 Fahrzeuge sind bis zur Hälfte im Wasser gestanden, jedes ein Totalschaden“, sagt Gradwohl. Passiert sei das nicht zum ersten Mal, die Firma sei damit „nahezu tot“. Dass das passieren konnte, darin sieht er ein Versäumnis der Stadt – denn durch den Kanal könne nicht genug Wasser abfließen. Gradwohl fühlt sich im Stich gelassen.