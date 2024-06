Praktisch schlaflose Nächte und ein tagelanger, kräftezehrender Katastropheneinsatz liegen hinter den Freiwilligen Feuerwehren in Übelbach und Deutschfeistritz, die Arbeit ist noch lange nicht abgeschlossen. Und in den frühen Morgenstunden des Montags dann das: Die beiden Feuerwehren wurden am Montag kurz vor fünf Uhr, nach gerade einmal zwei Stunden Schlaf, zu einer Menschenrettung auf die eigentlich gesperrte A 9 gerufen.

Der Pkw-Lenker saß am Dach und wartete auf seine Rettung ... © FF Deutschfeistritz

Als sie am Einsatzort ankamen, fanden sie einen einsam auf seinem Autodach sitzenden Mann vor – er war mit seinem Pkw trotz Sperre eingefahren und war nicht weit gekommen. Das Fahrzeug war in der unter Wasser stehenden Fahrbahn liegengeblieben, der Fahrer stieg aufs Dach und wartete auf seine Rettung. Die Feuerwehr Übelbach-Markt führte die Rettung durch, somit war ein Einsatz für die Deutschfeistritzer nicht mehr erforderlich.

Trotz allem ist den Floriani der Humor noch nicht ausgegangen: „Wir hatten einen Tag vorher einen besseren Schwimmer kennengelernt“, schreiben sie in Anspielung auf die spektakuläre Menschenrettung vom Samstag.

Am Montag wurden 8000 neue Sandsäcke gefüllt

Am Montag rüstete man sich in Deutschfeistritz für einen weiteren Durchgang, die Gemeinde und die Feuerwehr riefen zum gemeinsamen Auffüllen von Sandsäcken auf. Über die vielen helfenden Hände war man gerührt: „Unvorstellbar … 150 Leute sind gekommen zum Füllen der Sandsäcke …“, schrieb die Feuerwehr auf Facebook. Mit 117 Tonnen Sand wurden mit gewaltiger Unterstützung der Bevölkerung rund 8000 Sandsäcke befüllt.

Am Montagabend hatte man um 19.30 Uhr die letzte der Feuerwehr bekannte Einsatzadresse abgearbeitet. „Ab sofort müssen wir nicht mehr auf die Hilfe der Bevölkerung zurückgreifen, es ist auch genügend Verpflegung vorhanden – alles in allem eine gewaltige Unterstützung aus der Bevölkerung von nah und fern, wofür wir uns sehr herzlich bedanken!“, schreibt die FF Deutschfeistritz. In all diesen schweren Stunden für alle betroffenen Gemeindebürger sei man dennoch froh, kein Menschenleben beklagen zu müssen. „In der Hoffnung, dass heute Nacht unsere Sirene keinen Strom verbraucht“, ruhte man sich etwas aus, am Dienstagvormittag waren erneut drei weitere Unwettereinsätze dazugekommen.