Übelbach überschwemmte Deutschfeistritzer Marktplatz

Serieneinsatz für die Freiwillige Feuerwehr Deutschfeistritz und benachbarte Wehren am Freitag: Zuerst krachte ein Autofahrer im starken Regen auf der A9 in die Leitschiene. Dann trat der Übelbach über die Ufer. Auch in Semriach waren die Einsatzkräfte gefordert.