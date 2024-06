Um 13.30 Uhr fiel am Samstag im Augarten der Startschuss zum heurigen Grazathlon. Rund 6400 Läuferinnen und Läufer waren diesmal dabei und nahmen die sportliche Herausforderung an. Beim Balancieren, Rutschen, Kriechen oder Springen kam der Spaß wie schon in den letzten Jahren nicht zu kurz. Hindernisse mit den vielsagenden Bezeichnungen „Monkeyland“ oder „Hupf in Gatsch“ machten den Lauf auch für die Zuschauer wieder zu einem lustigen Spektakel.