Lange Nacht der Kirchen. Dutzende Kirchen, Klöster und christliche Institutionen in Graz und der gesamten Steiermark öffnen bei der Langen Nacht der Kirchen am heutigen Freitag ihre Türen. Die ersten Programmpunkte starten um 18 Uhr. Von der Glockenführung in der Pfarrkirche Mariahilf bis zum Besuch der Ausgrabungen in der Leechkirche ist alles dabei.