Am vergangenen Wochenende waren in Linz Kraft, Ausdauer und Geschick gefragt. Im Rahmen des „Linzathlon“ – einem Hindernislauf durch die oberösterreichische Landeshauptstadt – wurden die Österreichischen Meisterschaften im Obstacle Run (Hindernislauf) ausgetragen. Die Athletinnen und Athleten mussten sich auf der zehn Kilometer langen Strecke mit 175 Höhenmetern durch 21 Hindernisse kämpfen. Mit dabei war auch der Weststeirer Daniel Buchegger. Der Sportler aus Söding-St. Johann, der für das Running Team Lannach an den Start ging, bewältigte die herausfordernde Strecke am schnellsten und sicherte sich somit den Titel „Österreichischer Meister im Obstacle Run“.