Am Eisernen Tor heizt eine Trio den Passanten mit funkigen Rhythmen ein. Am Hauptplatz entschleunigt ein Akkordeonist den Einkaufssamstag mit seinen Melodien. Sie sind auch im Winter nie ganz weg, jetzt mit dem Frühlingsstart aber wieder zahlreicher in der Grazer Innenstadt anzutreffen: Die Musiker, die auf Straßen und Plätzen der Stadt aufspielen. Manche bleiben unbeachtet, andere ziehen so viel Publikum an, dass sich Straßenbahnfahrer den Weg freiklingeln müssen.