Sommerwetter vom Feinsten sagen die Meteorologen für den Samstag voraus. Das passt, stehen am Wochenende doch gleich einige interessante Events im Freien auf dem Programm.

Straßenmusikfestival: Eine Premiere auf Grazer Straßen

Eine Premiere gibt es am Samstag: das erste Straßenmusikfestival in Graz. Die Idee dazu hatte „Streetman“ Christoph Kotter, der selbst oft mit seiner Gitarre in den Grazer Gassen zu hören ist. Organisatorisch zieht der Verein wakmusic, der sich der Förderung der heimischen Musikszene verschrieben hat, die Fäden.

„Es gibt 20 Spots in der Innenstadt, zwischen Griesgasse und Lendplatz und am Schloßberg“, erzählt Hubert Hierzmann, Präsident von wakmusic. Von 11 bis 21 Uhr spielen rund 50 Musiker im Halbstundentakt auf, die Palette reicht dabei vom Opernsänger bis zur Jazzmusikerin. Gespielt wird ohne Bühne und ohne Verstärker. Wer sich nicht einfach nur treiben lassen will, findet Karte und Programm unter www.strassenmusik-festival.at

Augartenfest: Der Klassiker unter den Park-Festen

Bereits zum 41. Mal geht hingegen eines der beliebtesten Grazer Park-Feste am Samstag im Augarten über die Bühnen – beim Frühschoppen treten u. a. die Marc Andrae und die Alpenyetis auf, bei der Soundportal-Bühne Farewell Dear Ghost und Lola Marsh aus Israel. Dazu gibt’s beim Augartenfest wie immer ein buntes Programm mit Hüpfburg-Hüpfen, Kulinarik und exotische Volkstänze.

"Hofpause" im Innenhof des GrazMuseums

Das GrazMuseum verwandelt ab Samstag seinen Innenhof in eine bunte Oase am Fuße des Schloßbergs. „Spielen und sein“ ist das Motto bei freiem Eintritt, Kinder sind willkommen, Jausnen ist ausdrücklich erlaubt. Auch Programm gibt es – dienstags werden etwa Workshops mit dem Odilieninstitut angeboten, im August lockt dann ein „Hofkino“.

Hof der Stadtpfarrkirche wird zum Ankerplatz

Auch der Brunnenhof der Stadtpfarrkirche ist für ein besonderes Programm ab Samstag geöffnet: Zu hören gibt es bis 15. August je von 9 bis 10 und 12 bis 18 Uhr eine „sommerfrische“ Hör-Produktion von Kirchen Kultur und Schauspielhaus Graz, vier Schauspieler haben Texte von Anselm von Canterbury, Emily Dickinson, Friedrich Nietzsche, Papst Franziskus und anderen eingelesen, Musik kommt dazu u. a. von Stadtpfarrorganist Sebastian Trinkl.

Yugo Festa: Feiern wie am Balkan im Volkshaus

Weniger besinnlich wird es am Samstag wohl bei der Yugo Festa im Volkshaus in der Lagergasse zugehen, zu dem die KPÖ zum sechsten Mal in Zusammenarbeit mit Künstlern einlädt. Bei Musik, Tanz und Essen kommen ab 14 Uhr Freunde des Balkans voll auf ihre Rechnung.