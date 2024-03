Der Umbau der Räume in der Waagner-Biro-Straße begann im vergangenen Oktober, Mitte Februar war es dann so weit: Die „Lendarztpraxis“ öffnete ihre Türen und empfing die ersten Patienten. Am heutigen Mittwoch folgte die feierliche Eröffnung, zu der sich Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP), Klubobmann Hannes Schwarz (SPÖ) und der Grazer Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) angesagt hatten.