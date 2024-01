Wahrscheinlich im November wird in der Steiermark ein neuer Landtag gewählt werden. Bis dahin möchte Karlheinz Kornhäusl, Landesrat für Gesundheit-, Pflege- und Sport das „Steirische Pflege und Betreuungsgesetz“, auf Schiene, also in Begutachtung, bringen. Das sagte er während eines Pressegesprächs, das er und Agrar- und Wohnbaulandesrätin Simone Schmiedtbauer anlässlich ihrer 100 Tage im Amt. Aktuell würden letzte Details zwischen den Koalitionspartnern SPÖ und ÖVP abgestimmt, so der Landesrat. Dieses Gesetz wird sich unter anderem auf das Kontrollsystem bzw. die Heimaufsichten in Pflegeheimen auswirken.