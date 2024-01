Primärversorgungszentrum heißt das Schlüsselwort, mit dem man unsere Gesundheitsversorgung im niedergelassenen Bereich in bestimmten Regionen retten und generell im Land verbessern will: Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner oder Fachärzte sollen in diesen Zentren gemeinsam mit anderen Arzt- und Gesundheitsberufen die Bevölkerung umfassend versorgen.