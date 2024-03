„Die Zeiten gendern sich“, „Patriarchat enteignen“ , „You can‘t spell disapointMENt without MEN“ oder „Mädchen können alles“, als mit Glitzer und Sternen versehenes Schild von einem kleinen Mädchen in die Luft gehalten: Nur einige der Botschaften, mit denen die Demonstrierenden zum feministischen Kampftag gestern in Graz auf die Straße gingen. Die Teilnehmerinnen und auch Teilnehmer (2200 bis 3000 Personen waren es nach Polizei- bzw. nach Veranstalterschätzung) marschierten in einem fast einen Kilometer langen Zug vom Karmeliterplatz über das Glacis bis hin zum Hauptplatz.