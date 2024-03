„Coffee with Cops“ steht groß auf der weißen Kaffeemaschine, die an diesem Vormittag unermüdlich im Einsatz ist. Im Rahmen der Aktion „Gemeinsam.sicher“ hat die Polizei auf dem Hauptplatz in Fürstenfeld Aufstellung genommen, um mit der Bevölkerung bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch zu kommen. Anlässlich des Weltfrauentages stehen dabei die Polizistinnen Lisa Schaller, Monika Lechner und Daniela Samer-Belfin in der ersten Reihe. „Unsere oberste Prämisse an diesem Tag ist, frauenspezifisch zu sein“, erklärt Samer-Belfin, Bezirksinspektorin und Sicherheitsbeauftragte in Ilz.