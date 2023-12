Gewichtige Punkte standen diese Woche nicht nur in Graz auf der Tagesordnung für die Gemeinderatssitzung, sondern auch in Gratwein-Straßengel. Neben dem Finanzplan für 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 waren das vor allem der neue Flächenwidmungsplan und das Räumliche Leitbild. Um letztere ringt man in der Gemeinde seit Jahren. Einsprüche des Landes, die Pandemie und unterschiedliche Vorstellungen der rot-grünen Koalition und der Opposition verzögerten das Vorhaben. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag wurde die Auflage der Ortsplanungsinstrumente schließlich beschlossen. Dafür stimmten neben den Mandataren der SPÖ und der Grünen auch jene der FPÖ, was die nötige Zweidrittelmehrheit möglich machte.