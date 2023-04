Große Pläne in Gratwein-Straßengel (Bezirk Graz-Umgebung) sorgen für große Verunsicherung und Verärgerung unter den Bürgerinnen und Bürgern. Das Projekt auf der Huberwiese mit 270 Wohnungen, der geplante Technologie- und Forschungspark beim Murhof und das Demenzzentrum sind Aktivbürgern ein Dorn im Auge. Allesamt sind da Grünflächen betroffen, die noch kein Bauland sind.

Nun formiert sich auch eine offizielle Bürgerinitiative, um sich gegen die permanente, fortschreitende Bodenversiegelung, also den Verlust von Grünflächen, und diese Entwicklung, die immer mehr Verkehr verursacht, zu stemmen. Die überparteiliche Initiative „Unser Boden für die Zukunft“ stellt kommenden Montag, den 24. April, ab 19 Uhr im Gasthaus Lammer in Judendorf ihre Anliegen vor und steht Interessierten Rede und Antwort. Ziel ist es, der Politik auch ein Stimmungsbild zu vermitteln, dass der eingeschlagene „Wachstumskurs“ für die Gemeinde nicht allen gefällt. Die Initiative will dafür auch Unterschriften sammeln.