Es zählt zu den größten geplanten Wohnbauprojekten in Graz Umgebung - dementsprechend groß ist auch das Interesse am "Dorf mit Zukunft", wie der künftige Wohnbau auf der Huberwiese in Gratwein-Straßengel vom Bauträger betitelt wird. Wie berichtet, organisierten ÖWG und Haring Group bereits vor Weihnachten eine mehrtägige "Nachbarschaftswerkstatt", bei der sich die Bevölkerung mit Ideen einbringen und ihre Bedenken äußern konnte. Vor rund 150 Menschen wurde gestern, Donnerstag, das Ergebnis dieser Bürgerbeteiligung präsentiert.