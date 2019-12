Schladminger Politik Keinprecht bricht mit Liste-Schladming NEU, SPÖ tritt an

Facebook

Viel Raum zwischen den ehemaligen Parteifreunden Siegfried Keinprecht und Hermann Trinker © Veronika Höflehner

Demonstrativ zeigte der Liste Schladming Neu-Mandatar und Stadtrat Siegfried Keinprecht am Mittwoch bei der Gemeinderatssitzung im Schladminger Congress den Graben zwischen ihm und seiner Partei. Statt neben Obmann Hermann Trinker setzte er sich alleine auf einen Tisch. „Ich will in dieser Form nicht mehr mitmachen“, äußerte er sich. „Das ist nur mehr eine Schlacht um Wählerstimmen. Ich will sachliche Entscheidungen treffen und mit Aussagen nicht nur Applaus aus dem Publikum abholen.“