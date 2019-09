Um geplanten Ferienkomplex in der Augasse entbrannte ein heftiger Streit im Schladminger Gemeinderat. Die Opposition sieht weiteres Zweitwohnsitz-Projekt.

Auf diesem Grundstück südlich der Schladminger Augasse soll der neue Ferienkomplex entstehen © Martin Huber

Das Thema Zweitwohnsitze lässt Schladming auch weiterhin nicht los. So führte die geplante Hotel- und Appartementanlage in der Schladminger Augasse am Mittwoch zu heftigen Auseinandersetzungen im Gemeinderat.