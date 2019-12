Neuerlich wurden Bauprojekte zum großen Zankapfel im Schladminger Gemeinderat. Die Opposition will mehr Kontrolle, die regierende ÖVP spricht von Wahlkampfaussagen.

Neue Sitzordnung im Schladminger Gemeinderat: Liste-Neu-Mandatar Siegfried Keinprecht (re.) hat nun einen eigenen Tisch © Veronika Höflehner

Touristischen Großprojekten weht in Schladming derzeit ein rauer Wind entgegen, wie die Gemeinderatssitzung am Mittwoch bewies. Die Opposition stellte sich im Congress Schladming nahezu geschlossen gegen alle Bauthematiken, was bei der ÖVP für große Verärgerung sorgte. Mit Beifall und Buh-Rufen reagierten die rund 50 Zuhörer auf die heftigen Diskussionen.