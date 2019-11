Polizei und Bürgermeister wurden zu Grundstück der geplanten und in Schladmig sehr umstrittenen Ferienanlage gerufen.

Geplantes Tourismusprojekt in Schladming

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bauarbeiter waren „komplett aggressiv“, so die Anrainer © KK

Große Aufregung am Freitagfrüh in der Augasse: Bauarbeiter begannen mit Grabungsarbeiten am Grundstück des umstrittenen Tourismusobjektes zwischen B 320 und einer Reihe Einfamilienhäuser. Die Anrainer waren empört: „Wir wurden darüber nicht informiert.“